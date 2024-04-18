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Dolar/TL 32,51 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,5110 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2024 10:08, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:03
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Dolar/TL 32,51 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,3836'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,4 artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 32,5110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 34,7410, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 40,5660'dan satılıyor.

Önceki işlem gününü yüzde 0,4 düşüşle 106,0 seviyesinden kapatan dolar endeksi, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 105,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyaller verdiğini belirterek, Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörülerin gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yayıldığını ve bu durumun politika adımlarına ilişkin tahminlerde belirsizliği artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde yaptığı konuşmada bu konuya dikkati çekerek bankanın olabildiği kadar öngörülebilir olmaya çalıştığını hatırlatan analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 19, temmuzda yüzde 46 ve eylülde yüzde 73 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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