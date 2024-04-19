23 Nisan resmi tatil mi, salı günü okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz 2024 yılında da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. Öğrenciler ve veliler 23 Nisan 2023 tatil mi merak ediyor. İşte MEB'in tatil yanıtı...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor.

23 Nisan 2024 Salı günü tatil günüdür, okullar kapalı olacak.

Okulda eğitim 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir.Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı'yla birleştirilen Hakimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmi olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

23 NİSAN TARİHİNİN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan'ın Önemi:

Ulusal Egemenliğin İlanı: 23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya gösterdiği bir gündür. Bu tarihte kurulan Birinci Büyük Millet Meclisi ile ulusal egemenlik ilkesi hayata geçirilmiştir.

Çocuklara Değer Verme: 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı olarak kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği önemi gösterir. Bu sayede çocuklar, milletin geleceği olarak kabul edilmiş ve onların korunması ve yetiştirilmesi için özel bir gün ayrılmıştır.

Milli Birlik ve Beraberlik: 23 Nisan, her yıl tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanan bir bayramdır. Bu kutlamalar, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine katkıda bulunur.

Demokrasi Bilinci: 23 Nisan, demokrasinin önemini ve değerini hatırlatan bir gündür. Bu sayede çocuklar, demokratik değerlere saygı duymaya ve bilinçli bireyler olmaya teşvik edilir.