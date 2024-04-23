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Bakan Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda karar aldık

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 20:27, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:28
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Bakan Güler: Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda karar aldık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

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