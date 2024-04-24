Dolar/TL 32,57 seviyesinden işlem görüyor

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 32,5468'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,5730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,8820, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,5260'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün, 0,4 düşüşle 106 seviyesinin altına inerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü kaydederek dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdığını belirtti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 50,9'a düştü.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 44 ve eylülde yüzde 69 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.