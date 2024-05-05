Mauro Icardi'den kariyer rekoru

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

KARİYER REKORU

Sarı-kırmızılıların arjantinli golcüsü Mauro Icardi, mücadelede 2 gol kaydederek kariyer rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerinde bir sezonda en fazla 29 gole ulaşan Mauro Icardi, bugün kaydettiği gollerle 30 gole ulaşarak kendi adına bir ilke imza attı.

ALEX'İN REKORUNA YAKLAŞTI

31 yaşındaki golcü oyuncu 2 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlarken, bu sezon toplamda 42 gol katkısı sağladı. (30 gol,12 asist)

Icardi, kalan 3 maçta 3 gol katkısı sağlaması durumunda, Fenerbahçe'de Alex de Souza'nın 2010-11 sezonunda 44 gol katkısı sağlayarak, bir sezonda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu rekorunu kıracak.

GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. YABANCI OYUNCUSU

Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu oldu.

Galatasaray formasıyla toplam iki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.