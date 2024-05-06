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Mayıs ayında kar sürprizi

Yurtta mayıs ayına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Van'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 10:31, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 11:10
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Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığı ise sıfırın altına düştü.

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