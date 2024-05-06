30 yıldır aranan PKK'lı terörist Muğla'da yakalandı

TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
TL'nin reel değeri, 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Süper Lig ekibi Hatayspor'a deprem haczi
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Öğretmen atama sayıları yarın açıklanacak
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
Nikahta dua okunmasına izin verilmemesine soruşturma
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
9. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
Meclis'te İliç maden faciası sunumu: Heyelan 2 dakikada 800 metre yol aldı
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
İslahiye'deki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
CHP'li başkan, yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atadı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım eden ülke Türkiye
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özel: Henüz başvuru olmadı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
İkinci el araba piyasasında kan kaybı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. turunda da sonuç çıkmadı
EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kura başvuruları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın ithalatına kota açıklaması
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Merkez Bankası: Yıllık enflasyon gıdada geriledi
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Ana sayfaHaberler Terör

30 yıldır aranan PKK'lı terörist Muğla'da yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK/KCK üyesi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 21:48, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 21:50
Yazdır
30 yıldır aranan PKK'lı terörist Muğla'da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Mardin'ın Derik ilçesinde 1994 yılında meydana gelen terör eylemlerine katılan M.İ. (66) isimli terör örgütü üyesinin Dalaman'da olduğu tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süre fiziki takibe alınan terörist, kaldığı eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Ortaca'daki adli makamlara sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber