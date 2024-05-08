Patlama meydana gelen jeotermal kuyu ile ilgili Savcılıktan açıklama

Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulacak jeotermal tesisin çalışanları, patlama sonrası havaya doğru fışkıran termal suyu kesmek için mücadele ediyor.

Çalışmalarda kuyudaki basıncın azaldığı zamanlarda, kuyu içine beton döküldüğü öğrenildi.

Yaklaşık 850 metre derinlikteki kaynaktan fışkıran sıcak suyun, zaman zaman 100 metreye kadar yükseldiği görüldü.

Bölgeden geçen Babadağ-Sarayköy yolu, güvenlik amacıyla polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

AFAD ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığını tespit etti.

- Soruşturma sürüyor

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel bir şirket tarafından jeotermal sahasından sondaj kuyusu açma işlemi esnasında 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılmasıyla yeraltında oluşan basınçla beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı olayla ilgili olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Çevrenin Taksirle Kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir."

- Olay

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında, 29 Nisan'da kaynaktaki sıcak suyun basıncıyla patlama meydana gelmiş, yaklaşık 850 metre derinlikte meydana gelen patlamanın etkisiyle kaynaktan fışkıran termal su metrelerce yükselmişti. Yaralananın olmadığı olayda kuyu çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı.