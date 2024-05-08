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Bakan Özhaseki: Ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yönelik, "Bakanlık olarak '500 bin civarında konut ve iş yeri yapalım' diye planlamalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 20:07, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 20:11
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Bakan Özhaseki: Ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var

Özhaseki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özhaseki, buradaki konuşmasında, toplantıda Hatay'da neler yapılması gerektiğine dair fikirlerin ele alınacağını söyledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden 14 milyon insanın dolaylı veya doğrudan etkilendiğini belirten Özhaseki, devlet ve millet olarak o yaraları sarma adına çok işler yapıldığını dile getirdi.

Şu ana kadar AFAD'ın deprem bölgelerinden kendilerine bildirdiği hak sahipliği sayısının 400 bin civarında konut, 40 bin civarında da iş yeri olduğunu belirten Özhaseki, "Fakat mahkemelik durumlar var, ara ara sayılar değişiyor veya süreler uzatılıp yeni müracaatlar alınıyor derken bu sayının 500 bine doğru yaklaşacağını kabul ediyoruz. Biz Bakanlık olarak '500 bin civarında konut ve iş yeri yapalım' diye planlamalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ülke genelinde 1240 yerde şantiyemiz var, 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar 76 bin kadar konutu teslim ettiklerini ifade eden Özhaseki, gelecek yılın ortası veya güz döneminde tüm konut ve iş yerlerini hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bakan Özhaseki, yurt dışından elde edilen kredi kapsamında deprem bölgelerinde altyapı yapmak için proje geliştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bununla da özellikle 11 deprem bölgemizdeki belediye başkanlarımızla, bundan 3 ay kadar önce, bazıları devam ediyor, bazıları eski belediye başkanlarımız, 'ihtiyaçları nedir?' diye sorup tespit ettiğimizde, karşımıza çıkan bu bölgelerin tamamının altyapısını yapmak üzere de bir proje geliştirdik. Hatay'ımız için 1107 kilometre su borusu, 800-900 kilometre kadar kanalizasyon hattı, 5 tane arıtma tesisi benim hatırladığım, 19 depo vardı galiba, bunlar hasar görmüştü, bunların yapımını da programa aldık. En yüksek bedel, altyapı için ayırdığımız bedel Hatay'ımız için 14,2 milyar lira, Malatya için 6 milyardı hatırladığım, Kahramanmaraş için 10 milyar civarındaydı. Yani oralardan gelen talep neyse, eksik neyse altyapıda tamamını projelendirip parasal olarak da öyle bir rakama ulaştık. Bugünlerde İller Bankası zaten ilan ediyor, açık ihaleler yapılıyor, yeterli olan firmalar gelip onlar da bir taraftan altyapı yapmak için de işe başlayacaklar, böyle bir çalışma."

Daha sonra Vali Mustafa Masatlı, kentte sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve depremzede vatandaşlar katıldı.

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