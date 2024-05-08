Mustafa Bozbey: Atama konusu durduruldu

Marmara Belediyeler Birliği'nin 2024-2029 dönemi yönetim seçimleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde Beyoğlu'nda yapıldı. Tek aday olarak seçimlere giren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 210 üyenin oyunu olarak Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Teşekkür konuşmasının ardından gazetecilerin, 'akraba atamaları' ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bozbey, "Gerekli açıklamayı yaptık. Yıllardır, 20 senedir yöneticilik yaptım. Nasıl yaptığımızı ve nasıl yönettiğimizi tüm Bursa biliyor. Ama bu konunun çok abartıldığını, gerçekten çok anlamsız hale dönüştüğünü görüyoruz. Tabi ki burada toplumun bir tepkisi var ya da duyarlı olmuştur. Biz bunları dikkate aldık ve bu konuda zaten biz gerekli açıklamayı yaptık. Bununla ilgili söylenecek sözleri dün söyledik, bugün de sizlerin huzurunuzda da aynı şeyi söylemek istiyorum. Neticede şirketlerde yapılan birçok olay var. Bunların önüne geçmek bunların otaya çıkarılmasını sağlamak gibi, bir kısmını paylaştım, bunlar önemliydi. Bu anlamda bir atama konusu gündeme gelmiştir. Daha kesinleşmemişti. Ama o konu durduruldu. Şu anda kamuoyunun gündeminden de bize göre düştü" ifadelerini kullandı.