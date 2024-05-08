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Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yönelik, "Önümüzdeki aydan itibaren 15-20 bin civarında konutu her ay teslim edeceğiz. Sene sonunda bu sayı 200 bini bulacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 23:21, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 23:23
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Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz

Özhaseki, Hatay'da TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Özhaseki, kentte 254 bin bağımsız birimin hasar gördüğünü söyledi.

Hatay'da yaraları sarma noktasında büyük bir çalışma yaptıklarını belirten Özhaseki, 142 bin civarında inşaatın ihalesinin yapıldığını ve 11 bine yakın konutun vatandaşlara teslim edildiğini bildirdi.

Kentte 68 şantiye olduğunu ifade eden Özhaseki, "Şu an Türkiye genelinde 1240 şantiye, 110 bin çalışanla 400 bine yakın konutun inşaatı devam ediyor. 4 bin 333 köyde, köy evini inşa ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Deprem bölgesinde 76 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini açıklayan Özhaseki, "Önümüzdeki aydan itibaren 15-20 bin civarında konutu her ay teslim edeceğiz. Sene sonunda bu sayı 200 bini bulacak." diye konuştu.

Gelecek yılın sonunda herkesin ev ve iş yerlerine kavuşacağını vurgulayan Özhaseki, zemin etüdü noktasında çok hassas çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Köylerde 100 bine yakın konutta hasar olduğunu bildiren Özhaseki, buralarda depreme dayanıklı çelik evler inşa ettiklerini söyledi.

Özhaseki, depremlerden etkilenen kentlerdeki altyapıyla ilgili son duruma ilişkin soruya, "Bugünlerde ihalelere başlıyoruz. Bu bölgelerdeki altyapıyı baştan sona yenileyeceğiz. Daha çok içme suyu hattı, kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve depo inşaatları. Bu bedeli hükümet olarak kendimiz karşılayacağız ama hiçbir belediyeyi borçlandırmayacağız. Hatay için 14,2 milyar gibi bir rakamı merkez ve ilçelerde sadece altyapı için ayırdık." açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Yasası'nı daha kolay, pratik ve iş yapıcı hale getirmek için düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için 485 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıklayan Özhaseki, evini dönüştürmek isteyenlere 1,5 milyon liraya yakın hibe sağladıklarını belirtti.

İstanbul'un ve Marmara Bölgesi'nin Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizen Özhaseki, deprem ve kentsel dönüşümün partiler üstü bir sorun olduğunu, olası İstanbul depremi için siyasi parti ve belediyelerin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

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