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Aşk yuvasını işkence evine çevirdi!

İstanbul Tuzla'da birlikte yaşayan Kader D. ve Yusuf K. çiftinin 2 yıllık ilişkisine Yusuf K'nın aldatması gölge düşürdü. Kader D. ayrılmak isteyince Yusuf K. aşk yuvalarını işkence evine çevirdi. Kader D'nin telefonuna el koyan Yusuf K. genç kadını evde 2 hafta boyunca rehin aldı, kemerle dövüp işkence etti. Bununla da yetinmeyen işkenceci sevgili, "Seni balkondan atarım, intihar süsü veririm" diyerek tehditler savurdu. Yusuf K'nın uyuduğu bir anda telefonunu almayı başaran Kader D. ailesini arayıp yardım istedi. Canını zor kurtaran Kader D'nin şikayetiyle başlatılan soruşturmada işkenceci sevgiliye 10 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 08:10, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 07:35
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Aşk yuvasını işkence evine çevirdi!

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre İstanbul Tuzla'da 2 yıldır birlikte yaşayan çiftin mutlu ilişkisi Yusuf K'nın Kader D'yi aldatmasıyla bozuldu. Kader D'nin ayrılma isteği Yusuf K'yı işkenceci birine çevirdi. Genç adam, Kader D'yi eve kilitleyerek Kader D'nin telefonu dahil her şeyine el koydu. 2 hafta süren esarette Kader D'nin camdan bakmasına bile izin vermediği gibi sürekli kemerle döverek işkence uyguladı. Durmaksızın darp ettiği genç kadına, "Azrail'in geldi" diyerek sürekli hakaret ve tehditlerde bulundu.

"SENİ BALKONDAN ATARIM İNTİHAR SÜSÜ VERİRİM"

Yusuf K. tehditlerini "Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın, seni balkondan atarım. 'İntihar etti' derim. Beni şikayet edersen seni öldürürüm. Kalk 2 rekat namaz kıl, senin canını alacağım" şeklinde sürdürdü. Günler süren Yusuf K'nın uyuduğu bir anı kollayan genç kız, telefonunu alıp ailesinden yardım etti.

POLİS BASKINIYLA KURTARILDI

Ailenin ihbarı sonucu eve giden ekipler tarafından kurtarılan Kader D, Yusuf K'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Yusuf K; 2 Şubat günü, kendilerini tanıştıran İsa K'nın evlerinde misafir olarak kaldığını, İsa gittikten sonra kameradan Kader'in İsa'nın birlikte olduğunu gördüğünü ileri sürdü.

Bu nedenle kavga ettiklerini ve Kartal'daki ailesinin yanına gittiğini, ertesi gün eşyalarını almak için eve gittiğinde Kader'in kendisinden kalmasını istediğini söyledi.

İŞKENCECİ SEVGİLİDEN PİŞKİN SAVUNMA

Kader'i tehdit etmediğini, yaralamadığını, evden çıkmasını engellemediğini iddia eden Yusuf K, 8 Şubat'ta başka bir olay nedeniyle imza vermek için Yakacık Karakoluna gitmek üzere eşyalarını hazırladığı sırada Kader'in kendisinden evde kalmasını istediğini, kendisini aldatmadığını söylediğini ve tekrar tartıştıklarını kaydetti.

Tartışma bitince uyumaya gittiğini belirten Yusuf K, polislerin eve gelmesiyle Kader'in kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini belirterek suçlamaları reddetti.

10 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüphelinin tüm suçlamaları inkara yönelik savunması gözetildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmada bulunduğunu vurguladı. Şüphelinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü mağduru darp edip tehditte bulunarak evden çıkmasını engellediği ve mağdurun kullandığı cep telefonlarını mağdurdan zorla aldığını kaydetti. Şüpheli Yusuf K.'ye "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma" suçlarından 10 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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