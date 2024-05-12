Mersin'de eve giren yılan korkuttu
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir eve giren yılan korkuya sebep oldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 08:19, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 07:36
Kargıpınarı Mahallesi'nde bir evde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı yakaladı.
Yılan, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.