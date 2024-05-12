2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde yapıldı.

Eurovision yarışmasına bu yıl 37 ülke katılım gösterdi ve iki yarı final gerçekleşti.

KAZANAN İSVİÇRE



2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

"BARIŞ" MESAJI VERDİ



Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.

İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı.

İSRAİL'İN TEMSİLCİSİ EDEN GOLAN SAHNEDE YUHALANDI



İsrailli şarkıcı Eden Golan, "Kasırga" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.

İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

YAŞANAN KRİZLER



İsrail sunucusunun ülkesinin jüri oylarını sunmak için arenaya canlı bağlandığı sırada da protesto ıslıkları ve yuhalama sesleri yükseldi.

Jüri oyları sırasında protesto edilen bir diğer isim de Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) süpervizörü Martin Österdahl oldu.

Finale saatler kala EBU'nun, Hollanda'nın temsilcisi Joost Klein'in diskalifiye edildiğini duyurması tepkilere yol açtı.

Karardan saatler sonra Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu.

Alessandra'yı sırasıyla Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Finlandiya'nın 2023 temsilcisi Kaarija, Instagram hesabından kararını, "Bu akşam puanları sunmak doğru hissettirmiyor." sözleriyle açıkladı.

Hollanda'nın oylarını süpervizör Österdahl sundu.

BELÇİKA'NIN VRT TELEVİZYONU FİNAL YAYINI SIRASINDA İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ



Yerel basında yer alan haberlere göre Flamanca yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'un finalinin başlangıcında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri yer aldı.

Eylemi organize eden ACOD-VRT ve Acod Culture işçi sendikalarınca yapılan açıklamada, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesiyle "Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) kendi değerlerine saygı göstermekte büyük güçlük çektiğinin gözler önüne serildiği" eleştirisi yapıldı.

Açıklamada yarışmanın en büyük sponsorunun İsrailli bir şirket olduğuna işaret edilerek, "Bu 'apolitik yarışmanın' İsrailli bir şirket tarafından finanse ediliyor olması, tıpkı İsrail'in katılımı gibi, EBU'nun açık bir siyasi ifadesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "soykırım işlediğinin" vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmakta, uluslararası hukuku hiçe saymakta ve Ekim 2023'ten bu yana 13 bini çocuk olmak üzere 35 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır."

PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE FİNAL



Eurovision'u siyasi propaganda aracı olarak kullanmakla suçlanan İsrail'in yarışmaya katılımı, Eurovision'un düzenlendiği İsveç'in Malmö kentinde günlerdir protesto edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA



Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, gözaltına alınmayı reddederek 10 kişiyle birlikte oturma eylemine başladı.

Polis, Thunberg'in bulunduğu grubun etrafını sardı.

Olay yerinin çevresinde toplanan yaklaşık 300 Filistin destekçisi polisi protesto etmeye başladı.

Polis, finalden önce çoğu Ortadoğu'dan olmak üzere 186 milletten 360 binden fazla kişinin yaşadığı Malmö'de, İsrail'in katılımına karşı 20 bin kadar göstericinin toplanmasının beklendiğini açıklamıştı.