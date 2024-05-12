Trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ankara'da otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 09:18, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 09:18
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.