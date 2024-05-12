Güneş'in fırtınası Dünya'yı vuracak

Güneş'te yaşanan şiddetli patlamalardan dolayı dünya üç günlük "Jeomanyetik Fırtına" yaşayacak. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınanın hafta sonu devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

DÜNYANIN 16 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE YER KAPLIYOR

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen jeomanyetik fırtınasının "uydu iletişimlerini ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı. Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.

YAYGIN VOLTAJ KONTROLÜ SORUNLARI ORTAYA ÇIKABİLİR

Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi. Öte yandan lyeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), ABD ve Avrupa dahil Kuzey Yarım Küre'nin birçok bölgesinden görülebildi. Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.