Yunanistan'a botla kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı.

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