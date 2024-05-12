MSB'den Anneler Günü videosu: İyi ki varsınız

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ellerinde çiçeklerle, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız."