Bakan Göktaş'tan uluslararası topluma 'Gazze' mesajı

Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 6 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
'Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok'
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
İş dünyası: Tasarruf paketi önemli adımlar içeriyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
'Kamuda tasarruf olumlu ancak memurların hakları geriye gitmemeli'
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş programımızın başarısı
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Ankara'da eşi ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Kamuda tasarruf paketi açıklandı... Tüm kurumlar için tasarruf zorunlu
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
Hastanelerde 'Onaylı Randevu' dönemi başladı
'Öğretmene şiddet uygulayana tutuksuz yargılama olmayacak'
'Öğretmene şiddet uygulayana tutuksuz yargılama olmayacak'
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi
Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi
Yargıtay'dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!
Yargıtay'dan 47 yıl sonra gelen intikam cinayetine tahrik indirimi!
İsyan ettiren tablo! Bekleyen öğretmenleri atamak bile 20 yıl sürüyor
İsyan ettiren tablo! Bekleyen öğretmenleri atamak bile 20 yıl sürüyor
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş'tan uluslararası topluma 'Gazze' mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına içtenlikle destek olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 16:13, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 17:06
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Göktaş, Semerkant'ta düzenlenen Asya Kadın Formu'nun açılış törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmacıları arasında yer aldığı foruma yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın özel davetlisi olarak Asya Kadın Formu'na katıldığını ifade etti.

Türkiye olarak formda bir beyanlarının olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın hakları konusunda yaptıkları girişimleri, iyileştirmeleri, çalışmaları katılımcılara aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren Göktaş, bombardıman altında, dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinli kadınların durumlarını da formda ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Göktaş, "Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye ve Filistin davasına içtenlikle destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Göktaş, bu tür faaliyetlerin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta ana teması aile olan Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. Türk Devletleri Teşkilatı son yıllarda attığı adımlarla bölgede önemli bir dinamik oluşturdu. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere biz sosyal politika başlığının da dahil edilmesi için girişimlerde bulunduk. Bakanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapılacak toplantının ana teması 'Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz' olacak. Bu yıl ilkini yapacağımız toplantıyı önümüzdeki yıllarda farklı temalarla gerçekleştirmeyi ve iş birliklerimizi artırmayı planlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatının her konuda olduğu gibi kadın hakları ile aile ve sosyal politikalar konusunda da birlikte hareket etmesini önemsiyoruz."

Türkiye ve Özbekistan arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yapan Göktaş, dost ve kardeş iki ülkenin kadın, aile, çocuk ve toplumsal konulardaki işbirliğini daha da artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bu arada Bakan Göktaş, açılış töreninin ardından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Beate Andrees'i kabul etti, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber