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Kaza haberinden sonra altın yükselişe geçti

Altının onsu uluslararası piyasalarda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı haberlerinin duyulmasından sonra yükselişe geçti.

Haber Giriş : 19 Mayıs 2024 23:17, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2024 23:19
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Kaza haberinden sonra altın yükselişe geçti

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 400 doları hızla geçerek, 2 bin 414,71 dolara kadar yükseldi.

Bugün saat 16.00'da kazanın duyulduğu saatlerde altının onsu 2 bin 388 dolar seviyelerindeydi. Gelişmeler üzerine yükselişe geçen altının ons fiyatı 2 bin 422 dolara kadar yükseldi.

Saat 22.07 itibariyle altının onsu 2 bin 414 dolar seviyesinde bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor MSB'den İran'daki arama kurtarma çalışmalarına destek

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