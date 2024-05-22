AK Parti MKYK toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne de katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) başkanlık edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan toplantı AK Parti Genel Merkezinde yapılacak.

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