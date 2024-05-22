AK Parti MKYK toplanıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 10:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) başkanlık edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan toplantı AK Parti Genel Merkezinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne de katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program saat 19.00'da başlayacak.