İzmir'de tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 11.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen G.Ç. ile komşusu Mehmet Kenar sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. G.Ç., Kenar'ı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. G.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)