Bürosunda uyuşturucu madde bulunan avukat gözaltına alındı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerce avukat R.Ö'nün bürosunda yapılan aramada, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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