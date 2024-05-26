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Vali Kumbuzoğlu, mevsimlik tarım işçilerini çadırda ziyaret etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer mevsimlik tarım işçilerini çadırda ziyaret edip sorunlarını dinledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 07:37, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 07:44
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Vali Kumbuzoğlu, mevsimlik tarım işçilerini çadırda ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığının 2024/5 No'lu Geçici Mevsimlik Tarım İşçilerinin çalışma koşulları ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik genelge Resmi Gazetede yayınlanmıştı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray'a gelen Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Kazıcık Tolu mevkiindeki mevsimlik işçiler ziyaretten dolayı teşekkür ettileri.

Ziyarette, Aksaray'a gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik konular görüşüldü.

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