Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, bu yılın genel ekonomik değerlendirmesi yapılıyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Mayıs 2024 10:36, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 10:37
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantının gündeminde, Orta Vadeli Program ve reform başlığı yer alıyor.
Yazılı açıklama yapılacak
Bu yılın birinci ve ikinci çeyreğine dair gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek konular arasında.
Kurul ayrıca, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeliyle ilgili de görüşecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.