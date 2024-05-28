İzmir'de üniversite öğrencileri Filistin için pedal çevirdiler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüste bisiklet turu attılar.

Kampüste başlattıkları Filistin nöbetine devam eden Genç Düşünce Fikir Sanat ve Medeniyet Topluluğu üyesi öğrenciler, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları açarak rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, bisikletlerle kampüste tur attılar.

Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde açıklama yapan öğrencilerden Mahmut Salih Koçak, Filistin'deki olayları gündemde tutmaya, zulme uğrayanların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kampüste kurdukları çadırda 18 gündür nöbet tuttuklarını belirten Koçak, "Emperyalist güçlerin verdiği askeri, mali ve diplomatik destekler ile uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan, planlı bir soykırımı sistematik katliamlarla sürdüren bu rejiminin işlediği insanlık suçlarının ve işgalciliğinin hesabı dünya tarafından sorulmalıdır. Filistin halkının meşru mücadelesini destekliyor, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna üniversitedeki birçok öğrenci destek verdi.