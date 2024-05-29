Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 09:58, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 09:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.
Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.