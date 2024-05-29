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Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü

Malatya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç (22), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 10:23, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 10:21
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Otomobil direğe çarptı; sürücü Berke öldü

Kaza, gece Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç'ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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