Sakarya'da tırla otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2024 20:24, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 20:24
Ferizli-Karasu D-650 kara yolu Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, Canan E. idaresindeki 54 ADY 784 plakalı otomobil ile Yahya K'nin kullandığı 54 D 8763 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Canan E. ile Mükerrem D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Ferizli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Yahya K. emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.