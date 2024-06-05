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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 10.350,96 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 18:33, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 18:33
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 6,30 ile finansal kiralama faktöring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlamaya başladığına yönelik sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin arttığını söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek,10.600 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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