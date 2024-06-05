Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,4270 32,4280 32,3110 32,3120 Avro 35,2570 35,2580 35,1340 35,1350 Sterlin 41,4430 41,4620 41,2260 41,2590 İsviçre Frangı 36,3890 36,3990 36,1280 36,1590 ANKARA ABD Doları 32,3970 32,4770 32,2810 32,3610 Avro 35,2170 35,2970 35,0940 35,1740 Sterlin 41,3830 41,5930 41,1660 41,3760