Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 32,31 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 17:43, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,4270
|32,4280
|32,3110
|32,3120
|Avro
|35,2570
|35,2580
|35,1340
|35,1350
|Sterlin
|41,4430
|41,4620
|41,2260
|41,2590
|İsviçre Frangı
|36,3890
|36,3990
|36,1280
|36,1590
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3970
|32,4770
|32,2810
|32,3610
|Avro
|35,2170
|35,2970
|35,0940
|35,1740
|Sterlin
|41,3830
|41,5930
|41,1660
|41,3760