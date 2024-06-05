Denizli'de 8 TL'ye satılan ekmek 10 TL oldu

Denizli'de ekmeğin perakende satış fiyatı bir kez daha yukarı yönlü olarak güncellenecek. 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle Denizli genelinde 8 TL'ye yükseltilmişti.

Yaklaşık 6 aylık süreç içeresinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayan 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanacağı tartışmaları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna yansımıştı. Ekmeğe zam haberi ilk olarak İstanbul'dan gelmişti.

Edinilen bilgiye göre benzer fiyat ayarlaması Denizli'de de gerçekleşiyor. Buna göre yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatının 10 TL'ye çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak.