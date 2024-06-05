Ankara Varlık'taki değerli araziyi rekor fiyata Gamador aldı

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m² yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapıların (bir bütün halinde) ihalesi 5 Haziran 2024 tarihi itibariyle sonuçlandı



Özelleştirme İdaresi Başkanlığımdaki ihaleye 18 şirket katıldı. Kapalı zarf içerisinde teklif alındı.

İlk turda En yüksek teklif olarak 4 milyar 500 milyon tl verildi. İkinci turda 5 milyar 650 milyon lira olarak en yüksek teklif verildi. İkinci elemeli turda 6 milyar 225 milyon 101 bin tl en yüksel teklif verildi. Üçüncü ve son elemeli turda en düşük fiyat veren aralarında Çatkaya Gayrimenkulun da olduğu 4 firma daha elendi.

- İhaleyi 7,5 milyar lira ile Gamador İnşaat firmasında kaldı



Açık artırmada Gamador adlı Ankara firması 7 milyar 100 milyon lira teklif verdi. Bu turda aralarında bazı firmalar açık artırmadan çekildi.

İhaleyi 7,5 milyar lira ile Gamador İnşaat firmasında kaldı. İhale, Cumhurbaşkanlığınca sonuçlanınca kesinleşmiş olacak

ÖİB'den yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı: "Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki, 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi."