Özgür Özel: Erdoğan'la gelecek hafta görüşeceğimiz kesinleşti

Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AYM'nin 2 gündür "gecikmiş ama çok önemli" kararlar verdiğini ifade eden Özel, görüşmelerinin bu kararlarla ilişkilendirilmesini istemediğini, bunun bir kutlama, tebrik, teşekkür gibi algılanmasının AYM'nin tarafsızlığına gölge düşüreceğini vurguladı.

Özel, "AYM'yi fevkalade önemsiyoruz. AYM'yi kim değersizleştirirse, bu bazen AYM'nin üyelerinin, bazen kararlarının, bazen siyasilerin, bazen hukukçuların, buradan aslında orta ve uzun vadede kimse karlı çıkmaz. Çünkü AYM, anayasanın güvencesidir. Anayasa toplumsal mutabakattır. Bu sınırlar içinde yaşayan insanların bir mutabakatlarının olduğunun cisme dönüşmüş halidir. Eğer anayasa yoksa düzen yoktur, devlet yoktur. Üzerine varılmış bir mutabakat yoksa kimse devletini çok sevdiğinden, milletini çok sevdiğinden bahsetmesin." diye konuştu.

- "Anayasa Mahkemesini hiçe sayan kim olursa karşısında bizleri bulmuştur"

Anayasada herkesin rahatsızlık duyduğu bazı maddeler olabileceğini ama herkesin anayasaya uzma zorunluluğu bulunduğuna işaret eden Özel, şunları söyledi:

"Ne Cumhurbaşkanı'nın, ne siyasi parti liderlerinin, ne başka yüksek mahkemelerin ne de birinci derece mahkeme hakimlerinin, Anayasanın beğenmedikleri bir yerine itiraz etme hakları yoktur. Hele hele anayasaya uyuma zorunluluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesini yok saymak, hiçe saymak tamamen anayasal düzene başkaldırmak demektir. Bunu kim yaparsa karşısındayız. Çünkü bu kalkışmadır, darbedir. Anayasa Mahkemesini hiçe sayan kim olursa karşısında hukuk devletine inanan bizleri bulmuştur. Bundan sonra da bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye ne zaman iadeiziyaret gerçekleştireceği sorulan Özel, "Sayın Erdoğan ile gelecek hafta içinde görüşeceğimiz kesinleşti, tahmin ediyorum yarın sizinle görüşmenin günü ve saatini paylaşma imkanımız olacak." yanıtını verdi.

- "Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum"

Soru üzerine Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul ederek görüşmesine ilişkin, "Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum." dedi.

Bunun "normalleşme" denilen bir dönem olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de CHP'nin siyasete bu yaklaşımı kazandırdığına dair ifadeleri olduğunu belirten Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdoğan, 'yumuşama süreci' diyor. Biz, 'normali budur' dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı, görüşmeli, önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı, rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa, barışmasını bilmeyen küsmemeli."

Siyasiler birbiriyle görüştüğü zaman başka siyasetçilerin bundan "hasetlenmesinin" doğru olmadığını bildiren Özel, "Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum." dedi.

Akşener'i Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'nde aradığını anlatan Özel, bunların insani temaslar olduğunu ifade etti ve "İnsani duygularını kaybeden siyasilerin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Siyaset insan için yapılan bir iştir. Umut ediyorum, karşılıklı fayda görülecek ve her iki tarafın da memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz." diye konuştu.

- Dervişoğlu'nun açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına ilişkin soruya Özel, "Canı sağ olsun Müsavat Bey'in. Biz birlikte çok başarılı çalışmalar yaptık. İYİ Parti'nin geçmiş dönemde de oldu, anlayış gösterdim. Şimdi de ihtiyaç görüyorlar demek ki. CHP ile yine sertleşmekten ve restleşmekten bir fayda umuyorlar. Canları sağ olsun. Ben kavga edecek değilim." karşılığını verdi.

İYİ Parti'yi ülkenin önemli bir siyasi yapısı olarak gördüklerine ve önemsediklerine dikkati çeken Özel, "Çünkü onlara oy veren iyi insanları önemsiyoruz. Yöneticilerin sertleşmesi iyi insanları kötü insan yapmaz. Ben asla ve asla bu tip tartışmaların içine girmem. Yoksa verilecek çok cevap var ama bundan sizin, bizim, bu ülkenin yoksul insanlarının, işsiz insanlarının, mutsuz insanlarının ne çıkarı var? Müsavat Dervişoğlu ile Özgür Özel, birbirinin kaşını gözünü yarsa bir garibanın karnı doyuyor mu? Doymuyor." diye konuştu.

- "Bu da nazar boncuğumuz olsun"

Özgür Özel, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın, "Evladımın baskısına dayanamıyorum. 'Baba evine niye dönmüyorsun, Atatürk'ün partisine niye gitmiyorsun?' diyor kızım. 'Beni en çok ikna eden kızım oldu" dediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz kimsenin milletvekiline ne kanca atarız ne bir başka şey yaparız. 'Babaevine dönmek istiyorum' diyen bir milletvekiline ne diyeceksiniz?

Ben ittifaklar arası milletvekili geçişini hep sorunlu buldum. Erdoğan'a itiraz ile oy toplayıp, Erdoğan'ın partisine gidenler var İYİ Parti'de. Geçen dönem dört tane, bu dönem bir tane. Onlara kızmak lazım, 'Siz oyu başka sebeple aldınız' diye. Ama bu kadar ortak değerlerde, Atatürk'te, laiklik hassasiyetinde, anayasada, güçlü bir parlamentoda mutabık bir partiden diğerine bir milletvekili kendi tercihi ile gidiyorsa, bu işi bu kadar kriminalize etmeye gerek yok. Canı sağ olsun. Müsavat Bey ile bugüne kadar çok güzel günlerimiz oldu. Bu da nazar boncuğumuz olsun."