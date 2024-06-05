TBMM Genel Kurulu'nda 'Kayyım' tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Siyasi parti grup başkanvekillerinin söz haklarını kullandığı bölümde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün, "AK Parti seçilmişlerin idare ettiği, milli iradeye saygı duyan bir anlayışa sahiptir" sözlerine muhalefet milletvekillerinin cevap vermesiyle tartışma çıktı. Gül konuşmasında, "Anayasa Mahkemesinin iptalleriyle ilgili bu konu usule ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi kararları da bağlayıcıdır. İlk defa kanun iptal olmamaktadır. Ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler elbette yapılacaktır. AK Parti'nin demokrasiden anladığı AK Parti seçilmişlerin idare ettiği, milli iradeye saygı duyan, milli iradeden başka hiçbir iradeye selam durmayan bir anlayışa sahiptir. Bizim anlayışımız, aynı zamanda milli iradeyi de, milletin iradesini de örgütün dayatmasına peşkeş çekmeye izin vermeyen bir anlayıştır. Biz, siyasetin tüm vesayetlerine karşıyız. Siyasete yönelik tüm vesayetlerin karşısındayız. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun bu anlamda Anayasa'nın belirlemiş olduğu çerçevede tüm çalışmalar yapılır. Dünyanın hiçbir yerinde, uluslararası hukukun hiçbir yerinde terörü, şiddeti öven, hatta sessiz kalan bir anlayışı demokrasi bile kabul etmez" ifadelerini kullandı.

'CAN ATALAY İÇİN DE BUNU SÖYLEYEBİLSEYDİNİZ'

Gül'ün sözlerinin ardından ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Şimdi, çok güzel bir şey söyledi, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa Mahkemesinde iptaliyle ilgili Sayın Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül aynı zamanda Adalet Bakanlığı yaptı, dedi ki, 'Türkiye bir hukuk devleti Anayasa Mahkemesi usule ilişkin bir karar vermiştir, hepimiz saygı duymalıyız.' Ben tek bir şey hatırlatacağım. Bugün Can Atalay için de Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti, keşke bunu söyleyebilseydiniz, Can Atalay burada olsaydı" dedi.

'DEMOKRASİDE AYRIMCILIK OLMAZ'

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında atışmalar sürerken söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Şu anda Hakkari de adliyenin önü kollukla kapatılmış. Şu anda milletvekilleri darp ediliyor, dün biz burada linç edildik. Hakkari halkı Belediye Eş Başkanını 3 dönemdir seçiyor, onlar oradan uzaklaştırıp kayyım atıyorlar ama demokrasiyi pusula edinmiş bir AKP varmış. Bu hangi demokrasi Sayın Başkan? O demokrasiyi bize bir anlatsınlar. Nerede yazıyor bu demokrasi? Dün söyledim, bu demokrasi Kürdün demokrasisi değil, Kürde uygulanan demokrasi de değil. Kürt demokrasi istiyor, bunun için sandığa gidiyor ve Belediye Eş Başkanlarını, belediye meclis üyelerini seçiyor. Hangi hukukta yazıyor seçilmişi haksız, hukuksuz alıp cezaevine göndermek, nerede yazıyor? Bir tane uyduruk OHAL KHK'si çıkardılar, ellerine aldılar ortada yargı kararı. Bakın, oraya söylüyorum, ses nereden geliyor? Herkes bunu bilsin, bu ülkede Kürdün başına gelen her türlü hukuksuzluğun kaynağı işte kendini belli ediyor. Kürdün seçme seçilme hakkını yok ederek yol almak isteyenler var ve biz buna müsaade etmeyeceğiz" ifadesinde bulundu.

'CUMHURBAŞKANI TBMM'NİN YASAMA YETKİSİNİ GASP ETTİĞİNE DAİR TESPİTTE BULUNDU'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Anayasa Mahkemesi'nin 108 düzenlemeyi iptal ettiğini vurgulayarak, "Sayın Gül, 'İlk kez Anayasa Mahkemesi kanun iptal etmiyor' dedi. Sayın Abdülhamit Gül'e hatırlatmak gerekiyor ki Anayasa Mahkemesi kanun değil, birçok alanda düzenleme yapan kararnameyi iptal etti ve 108 konuda iptal etti. Yani TBMM'nin Cumhurbaşkanı tarafından kararnameyle gasbedilen yetkisinin tespitini yaptı. Buradaki durum, usule dair bir tespit değil, bir yetki gasbına dair bir tespittir ve daha önceki kanun iptallerinden çok farklı bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanının kendisine verilen kararname yetkisiyle TBMM'nin münhasıran yetkisinde olan yasama yetkisine 108 adet konuda müdahale ettiğine ve gasp ettiğine dair Anayasa Mahkemesi bir karar vermiştir" diye konuştu.

'KANDİL'İN KAYYIMINDAN KURTULAMAYANLAR MİLLİ İRADEDEN BAHSEDEMEZ'

Grup Başkanvekillerine cevap vermek üzere yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşın eşit olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin Kürtler adına konuşma yetkisi yoktur. Kimsenin bu anlamda etnik, faşist bir anlayış içerisine girmesine gerek yok. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla oy kullanan herkesin iradesi kutsaldır. Kürtlerin meselesi; Kürt kardeşimin, Diyarbakırlı kardeşimin evinin önüne çukur kazan PKK sorunu vardır. PKK sorununa nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz. Gelin, bunu konuşun. Bugün Şırnak'ta, Van'da, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşim şunu merak ediyor, sırtını sen Kandil'e mi dayadın, Diyarbakır'da Ulu Camisi'nin cemaatine, camiden çıkan Ali amcaya mı dayadın. Bunun kararını ver. Sırtınızı millete mi dayadınız, Kandil'e mi dayadınız? Bu konuda bir öz eleştiri yapın. Öncelikle kendi vesayetinden, kendi kayyımından, Kandil vesayetinden ve kayyımından kurtulamayanlar burada milli iradeden bahsedemez" ifadelerini kullandı.

'SIRTIMIZI HALKA DAYAYIYORUZ'

Gül'ün sözlerine cevap vermek için söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti'nin sırtını halka dayadığını belirterek, "Sırtımızı halka dayıyoruz, sırtımızı Hakkarililere dayıyoruz. Getirip, Diyarbakır'da kayyım atayıp, sonra kayyımını aday yapan partiye karşı gelip partimizin Belediye eş başkanlarını seçen o Diyarbakırlılara sırtımızı yaslıyoruz. İradesini gasp etmeye çalıştığınız Abdullah Zeydan için Van'da sokağa çıkıp iradesini savunan, hakkını savunan, hukukunu savunan Van halkına yaslıyoruz. Biz sırtımızı, varoluşumuza, Kürt halkına, Türk halkına, Çerkezlere, Araplara, Alevilere, bu ülkenin değişimini isteyen aydınlık insanlara yaslıyoruz. Sırtını FETÖ'ye yaslayanlar bize söz söylemesinler, FETÖ kumpasıyla yol alanlar bize cümle kurmasınlar, hadi oradan" diye konuştu.

'TERÖRE VE ŞİDDETE KARŞI TUTUMLARINI MİLLETİMİZ BİLİYOR'

AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar sürerken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Bu beyanları kime dayandırdıklarını ve siyaseti nasıl yaptıklarını, teröre karşı tutumlarını, şiddete karşı tutumlarını bütün milletimiz çok iyi biliyor. AK Parti Türkiye'de demokrasiyi ve siyaset alanını daha da genişletmeye yönelik reformlarını yapmayı sürdürecektir. Bugün burada milletin temsilcileri kimi seçmişse, hangi yönde seçmişse, kimi seçmişse bizim yaklaşımımız, 'Milli irade her şeyin üzerindedir' yönünde olacaktır. Şiddetin karşısında, demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gül'ün konuşmasını sataşma olarak nitelendirmeyip DEM Parti Grup Başkanvekiline söz hakkı vermedi.

'ÇİRKİN SÖZ ETMEYE TERBİYEM MÜSAADE ETMEZ'

Genel Kurul'da görüşmeler sürerken söz alan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, DEM Parti'nin kürsü işgalinde bulunduğunu ifade ederek, "Şunu ifade etmek isterim ki dövizi ilk olarak bizim kıymetli milletvekillerimizin kafasına fırlatan DEM Partili milletvekilleridir. Dövizleri silah olarak kullanmışlardır. Bakın, o dövizler, milletin Meclisinde değerli milletvekillerimizin kafasına atılarak bir silah olarak kullanılmıştır. Çirkin sözler ifade ettiğimi söylemiş bir milletvekili, benim terbiyem öyle şeylere müsaade etmez. Kendileri böyle şeyler düşünebilirler ama bizim terbiyemiz böyle şeylere müsaade etmez ki böyle bir şey yalandır. Bunu söyleyen ispat edemezse istifa etsin. Bizler milletin Meclisinde milletimizin iradesini temsil ediyoruz. Sizin ölçüsüz davranışlarınıza, terör örgütü yandaşlığınıza hiçbir zaman müsaade etmedik ve müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'ÖZÜR DİLEMEZSE UTANMASINI ÖNERİRİM'

Sarıbaş'ın sözlerini üzerine söz alan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Dövizi nasıl yırttığını biz değil, bütün Türkiye gördü. Maalesef ettiği küfürleri de yine, o küfrü ben ağzıma almayacağım bir kadın olarak asla kabul edemiyorum ve yakışmıyor. Dün, ben buradan bütün tartışmayı izledim, bütün tartışmayı, bütün o hengameyi. Nasıl provokasyon yapıldığını da gördüm ve kadın vekilimize erkek vekiller saldırdı, bunu kendi gözlerimle gördüm ve kesinlikle ortada bir yalan varsa, o da kendilerinin ifade ettiğidir. Biz, tabii ki darbeye karşı demokratik protestomuzu ortaya koyarız, kürsüyü de işgal etmek bir provokasyon değil, ona saldırı örgütlemek bir provokasyondur. Kendisinden özür dilemesini bekliyoruz. O küfrü eğer özür dilemezse küfretmeyeceğim ama utanmasını öneririm. Bir utansın ya. Şu manzara karşısında bir utansın gerçekten" ifadelerini kullandı. AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.