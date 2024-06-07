Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 23:20, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 23:47
CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.