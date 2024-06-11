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Putin, bugün Bakan Fidan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 12:36, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:52
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Putin, bugün Bakan Fidan ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları Nijniy Novgorod kentinde devam ediyor.

Fidan, 10 ülkeden oluşan BRICS grubu bünyesinde düzenlenen BRICS+ oturumuna katıldı. Toplantıda uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konuları ele alındı.

Oturumda BRICS üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye dahil 15 konuk ülkenin Dışişleri Bakanı da hazır bulundu.

Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi. İki bakan, Gazze'deki son durumu da değerlendirdi.

Putin ile de görüşecek

Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

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