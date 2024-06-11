Putin, bugün Bakan Fidan ile görüşecek

Bakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Putin ile de görüşecek

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi. İki bakan, Gazze'deki son durumu da değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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