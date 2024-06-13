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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 değer kazanarak 10.410,32 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 13:13, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:14
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 244,80 puan artışla 10.410,32 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 43 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,20 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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