CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin 2024 yılı isteğe bağlı atama sonuçlarını açıkladı.

EK-1 BAKANLIK ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI

EK-2 KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI



EK-3 AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ İLE ATANANLAR

