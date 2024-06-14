CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2024 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 23:45, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:47
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin 2024 yılı isteğe bağlı atama sonuçlarını açıkladı.
EK-1 BAKANLIK ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI
EK-2
KOMİSYON ATAMALI PERSONELİN ATAMA SONUÇLARI