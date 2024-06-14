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Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, 5 top dondurmanın bin 50 TL olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemine otururken, ünlü tatil merkezi yine pahalılıkla gündeme geldi. İşletme sahibi Ömer Gökdoğan da kendini savunarak, 3 kişinin 7 top dondurma aldığını, ekstralarla hesabın 700 TL olduğunu savundu. Alaçatı'ya gelen bazı vatandaşlar ise genel itibariyle tatil merkezinde fiyatların pahalı olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 22:45, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 22:46
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Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?

Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, 5 top dondurmanın fiyatının bin 50 TL olduğu iddiası sosyal medyada viral oldu. Yapılan bu paylaşım sonrası Alaçatı yine pahalılıkla gündeme gelirken, gözler Kurban Bayramı'nda 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlamaya hazırlanan tatil merkezine çevrildi.

"Hesap bin 50 değil, 700 TL"
Söz konusu işletme sahibi Ömer Gökdoğan, kendini savunarak, bir top dondurmanın 70 TL'den satışının yapıldığını söyledi. Gökdoğan, hesabın bin 50 TL değil, 700 TL olduğunu öne sürdü.
3 kişinin iş yerine geldiği ifade eden işletme sahibi, bu kişilerin 3 ekstra fiyatlı külah, biri Antep fıstıklı 7 top dondurma aldığını söyledi.

"Bir külahın ekstra 70 lira ücreti var, diğer külahın ekstra ücreti yok"
Paylaşımdan sonra zor durumda kaldıklarını, vergi memurlarının ziyarete geldiğini ifade eden Gökdoğan, özel olarak hazırlanan bir külahtan ekstra ücret alındığını söyledi.
Gökdoğan, "Şimdi o arkadaşlar biraz abartmışlar. Onların mizacı öyle, bazı yerlere gidip yüksek meblağ fiyat ödüyorlar. Burayı da işte yüksek meblağ gibi gösterdiler. Bayağı bir dondurma seçtiler. Zaten hepsi büyük külah da aldı. Bir külahın ekstra 70 lira ücreti var, diğer külahın ekstra ücreti yok. Zaten fiyat listemiz var. O arkadaşlar büyük külahta aldılar. Antep fıstıklı aldılar ki Antep fıstığı bakın şurada 140 lira yazıyor. Zaten işin gerçeği toplam fiyat bin 50 TL değil, 700 lira; yani 3 kişi dondurmayı 700 lira aldılar. Bence fiyat çok abartıldı,; sosyal medyada olsun, diğer yerler olsun büyütüldü. Saçma sapan bir hal aldı" dedi.

"Antep fıstıklı dondurma hariç bütün dondurmaların topları 70 lira"
Antep fıstıklı dondurmaların çift top sayıldığını ve 140 TL'den satıldığını ifade eden işletme sahibi Ömer Gökdoğan, "Bunu herkese söylüyoruz, altını bir çiziyoruz; 'beyefendi fiyat farkları var, haberiniz olsun' veya Antep fıstıklı seçtiklerinde, 'beyefendi fiyat farkınız var, haberiniz olsun' diye bunu ısrarla söylüyoruz. Antep fıstığı hariç hepsi 70 lira. Antep fıstığı çift top sayılıyor 140 lira; çünkü çok maliyetli geliyor ve içinde gerçek fıstık var baklavacıların kullandığı" ifadelerine yer verdi.

"Normal şehirlere göre 2 katı olması pahalı olduğunu gösteriyor"
Alaçatı'ya tatile gelen bazı vatandaşlar fiyatların normal olduğunu söylerken, bazıları ise fiyatları pahalı buldu. Berrin Navruz (50), aynı işletmeden 3 top dondurmayı 200 liraya aldıklarını anlattı. Navruz, "İzmir merkezde topu 30 lira desek, 2 katı. Turistik bir yer olarak baktığımızda, aman aman yüksek değil; ama normal şehirlere göre 2 katı olması da pahalı olduğunu gösteriyor. 200 lira bir dondurmaya verdik" diye konuştu.

"Alaçatı genel itibariyle çok pahalı"
Elif Aktaş (25) da, "Dondurmadan her gün alınmaz; fakat bir kerelik denenebilir. Çok fazla abartı bir fiyat olduğunu düşünmüyorum ben. Alaçatı genel itibariyle çok pahalı, inanılmaz. Çok yüksek rakamlar var gerçekten bilindik restoranlarda vs" dedi.

"5 topa 490 TL ödedik. Alaçatı için normal"
Alaçatı'ya gelen Selçuk Gerger de (34), 5 top dondurmaya 490 TL para ödediklerini, fiyatın Alaçatı'ya göre normal olduğunu dile getirdi. Gerger, Alaçatı'nın geneli içinse fiyatların pahalı olduğunu söyledi.
Seray Gerger (32) ise şu ifadelere yer verdi:
"Bence Alaçatı pahalı değil. İstanbul standartlarına göre hakikaten daha ucuz bile diyebilirim açıkçası. Dondurmanın fiyatı da bana göre pahalı değil."

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