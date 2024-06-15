Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 00:25, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:28
YÖNETMELİK
Türkiye İstatistik Kurumundan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 2/12/2021 tarihli ve 31677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.
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