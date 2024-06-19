İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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