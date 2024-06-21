Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 can kaybı var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA 3 ÖLÜ, 11 YARALI

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Çınar ilçesi Köksalan kırsal mahallesinde anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

MARDİN'DE 2 ÖLÜ, 18 YARALI

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2️ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 1️1 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."