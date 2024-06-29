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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 13:39, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:41
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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Birecik'e bağlı Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarından arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan akraba iki aile fertleri tarlada karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, aralarında kadınların da olduğu yaralı 12 kişi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı olayın ardından jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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