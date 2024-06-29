İsrail'in Refah'a saldırısında 13 Filistinli hayatını kaybetti! Basın mensupları yaralandı

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eş-Şakuş bölgesine yeniden girdi.

Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail zırhlı araçları, dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş, yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seraları hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti.

İsrail'in saldırıları sonucu bölgeden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694?ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.