Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

Teklifin birinci bölümü üzerine Saadet Partisi Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye Denizcilik Federasyonunun hazırladığı bir rapora işaret ederek, gemi insanlarına fiili hizmet süresi zammı ve gemi kaptanlarına yeşil pasaport verilmesiyle ilgili taleplerin olduğunu anlattı.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara değinen Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuzey Suriye'deki varlığı hem bölgenin hem de Türkiye'nin güvenliği içindir. Hal böyleyken, bölge halkına hizmet eden kamu kurumlarına karşı saldırılar olması, bölgede zorbalık yapılması ve bayrağımıza karşı saygısızlıklar yapılması ahde vefa ilkesiyle bağdaşmaz. Bu, bizim kabul edeceğimiz bir tutum olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan sözde seçimleri de yakından takip ettiklerini belirten Şahin, bir seçim olacaksa, Suriyelilerin bölgeye döndükten sonra olması gerektiğini vurguladı.

- "Toplumsal huzurumuzu sarsmaya çalışanlara karşı ortak iradeyle harekete geçmeliyiz"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevincinin ardından yaptığı bozkurt işaretinin Türk milletinin sembolü olduğunu belirterek, Türk milliyetçileri olarak milli futbolcunun yanında olduklarını ifade etti.

Komisyon toplantısından bir gün önce kanun teklifi hakkında yapılan bilgilendirme toplantısında etki analizi raporlarını istemelerine rağmen raporların kendilerine ulaştırılmadığını anlatan Aydın, "AK Parti'nin hızlıca oldubittiye getirmesiyle Komisyon toplantılarında maalesef istediğimiz verimli çalışma ortamı yakalanamamıştır. En çok mücadele ettiğimiz konu ise kılavuzluk ve römorkörlük hizmetleri için yapılacak ihaleler konusu olmuştur. İhale, pazarlık görüşmesine çağrılan şirketlerin açık artırmaya katılması ile değil ilgili tüm şirketlerin açık artırmaya katılmasıyla yapılmalıdır. Böylelikle bazı yandaş şirketlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilecektir." dedi.

Sığınmacılar sorununa karşı tek yumruk olunması gerektiğini söyleyen Aydın, "Toplumsal huzurumuzu sarsmaya çalışanlara karşı ortak bir siyasi iradeyle harekete geçmeliyiz. Meclis'te bulunan tüm siyasi parti gruplarından ortak bir bildiri yayınlanmasını tüm grup başkanvekillerinden özellikle rica ediyorum. Hükümetin derhal geri dönüş politikalarını uygulamaya koymasını kendilerine şiddetle hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Deniz ticareti, Türkiye'nin stratejik ve ekonomik gücünü artıran bir unsur"

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, kanun teklifiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere yönelik taban ve tavan ücretleri belirleme yetkisi verildiğini belirterek, düzenlemeyle liman işletmeleri ve gemi sahiplerinin ticari menfaatleri gözetilerek sürdürülebilir bir rekabet ortamı yaratılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Düzenlemeyle liman işletmelerinin mali yapısının güçlendirilmesi ve kamuya sağlanacak ek gelirlerle denizcilik sektörünün desteklenmesinin hedeflendiğini kaydeden Konal, deniz ticaretinin Türkiye'nin stratejik ve ekonomik gücünü artıran bir unsur olduğuna inandıklarını ifade etti.

Düzenlemeyle, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlendiğini anlatan Konal, "İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında geçiş esasına verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin münhasıran Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirlenmiştir. Bu düzenleme, boğazlarımızın stratejik önemini ve güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, belirli bölgelerdeki bu hizmetlerin ihale yoluyla devredilmesi öngörülmektedir ki bu da hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, herkesin milli maçta tavrı ve tarzının belli olduğunu belirterek, "Onların başarısı bizim başarımızdır, onlar bizim çocuklarımız. Hatta milli maçta forma giyenlerden birisi benim köylüm, kapı komşum ve akrabam; birisi Bingöllü, 2 Kürt. Buraya çıkıp öyle 'Kurt işareti Türk halkını temsil ediyor...' Hayır, bizi temsil etmiyor, sizin partinizi temsil ediyor." dedi.

Bunun üzerine İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Sakık'a "Türk milletini temsil ediyor" diyerek karşılık verdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay'ın iptal ettiği bazı düzenlemelerin AK Parti tarafından yeniden getirildiğini söyleyerek, "Anayasa'ya aykırılıklar içerdiği mahkeme kararıyla netleşmiş bu düzenlemelere ısrarla teklifte yer verme çabası da hukukun iktidarca çiğnendiğinin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gerekli düzenlemelerin ve planlı yatırımların yapılması kaçınılmazdır"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, dünya ticaret hacminin yüzde 90'ına yakınının denizlerden sağlandığına dikkati çekerek, "Üç tarafı denizlerle çevrili ve 2 önemli boğaza sahip olan bir yarımada ülkesi olarak, bu yoğun ticaret hacmini en doğru şekilde değerlendirmek, potansiyelimizi arttırmak ve somut hale getirebilmek için gerekli düzenlemelerin ve planlı yatırımların yapılması kaçınılmazdır." dedi.

Türk deniz sularında seyir halindeki gemilerin aldığı kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine yönelik düzenlemelerin kanun teklifinde hüküm altına alındığını kaydeden Karaismailoğlu, "Teklif uyarınca kıyı emniyetinin kendi uhdesi dışında kalan kesimlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermek isteyen firmalar devlete verecekleri pay oranı için açık artırma usulüyle ihaleye girecek, kamuya en fazla payı verecek firma bu hizmeti vermekle yükümlü olacak ve böylece kamu payı da artacaktır. Bununla birlikte sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik denizcilikteki sera gazı emisyonu için bedel alınmasını, elde edilecek bütçenin de yeşil denizcilik alanında faaliyetlerde kullanılmasını sağlayacağız." bilgisini verdi.

Hava yolu sektöründe gelişen şartlara ve ihtiyaçlara uyum sağlamak için havalimanı tanımına yeni ilaveler ekleyerek yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak ünitelere havalimanı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla izin verilebilmesinin de kanun teklifinde düzenlendiğini aktaran Karaismailoğlu, havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla havaalanlarında arama ve kontrol işlemlerine ilişkin düzenlemelerin de teklifte bulunduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, kanun teklifinde liman başkanlıklarında bakanlık tarafından belirlenecek ücretler karşılığında 7/24 esasına göre işlem yapılmasına imkan tanınarak ülkenin dış ticaretinin önemli bir kısmını karşılayan deniz yolu taşımacılığının sürdürülebilirliği ve verimliliğinin de artırılmış olacağını vurguladı.

Kurban Bayramı'nda demir yollarını kullananlarının sayısının 7,5 milyonu aştığını, otoyolları kullanan araç sayısının 21 milyonu aştığını, Avrasya Tüneli'nde bayramın son günü 94 bin 454 araç geçişiyle ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 13 Haziran'da 187 binin üzerinde araç geçişiyle rekorlar kırıldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, yaptığımız yatırımlarla, en güvenli ticari ulaştırma güzergahı olarak ekonomimize can suyu olmuştur. Ortak akıl temelinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli sektörü olan ulaşım ağımızı doğru yatırımlarla ve gerekli yasal düzenlemelerle global trendin referans noktası yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kıtalar arası kesintisiz altyapının tesis edilerek ülkemizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçilmesi için hazırladığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı bugün önemini bir kez daha ispatlamıştır."

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddeler üzerindeki önerge işlemlerine geçildi.