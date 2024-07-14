Aylıksız izin sürelerini borçlanmak isteyenler ne yapmalı?

Borçlanma işlemleri, 5434 kapsamında olanlar için Ek Madde 72, hem 5434 hem de 5510 kapsamında olanlar için Madde 41 hükmünde belirlenmiş olup, her borçlanma kişilerin kazanılmış hak aylık intibaklarında değerlendirilmemekte, bazı istisnalar bulunmaktadır.

Soru: 657/108 Madde E) "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir."

Bu hükme göre izin alırsam bu süreyi hizmetten saydırabilir miyim? Emeklilik primini ödeyebilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerinin borçlandırılarak hizmet sayılmasını sağlayan hükümler şu şekildedir:

5434 sayılı Kanun Ek Madde 72 hükmü (Bu hüküm 5434 kapsamında olanlar hakkında uygulanmaktadır);

"Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmü (Bu hüküm 5510 kapsamında olanlar hakkında uygulanmaktadır);

"Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

.

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

.

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. ."

HÜKÜMLERİN YORUMU:

5434 sayılı Kanun kapsamında olup da halen görevlerini yapmakta olanlar personel mevzuatına göre kullanmış oldukları aylıksız izin sürelerini SGK'na borçlanma yaptırarak hizmetlerine ilavesini 5434 sayılı Kanun Ek Madde 72 hükmüne göre yaptırabilmektedirler. Bu süre borçlanmaları kaydıyla, kişilerin sadece ek göstergeyi sağlamayan emekli keseneğine esas aylık intibak işlemlerinde değerlendirilmektedir.

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmünde de kişilerin personel mevzuatına göre kullanmış oldukları aylıksız izin sürelerini borçlanabilecekleri belirlenmiştir.

657 sayılı Kanun Madde 108 ( E ) fıkrasına göre kullanılan aylık izin süresinin borçlanma ve intibak işleminde uygulanması şu şekildedir:

657 sayılı Kanun Madde 108 ( E ) fıkrası hükmü;

"Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.." şeklindedir.

HÜKMÜN YORUMU:

Bu madde hükmüne göre memurun yıllık izinde esas alınan süreleri itibariyle 5 hizmet yılını tamamladığında en fazla 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir.

Bu süre, personel mevzuatına göre kullanılmış olan süre olduğundan kişiler isterlerse borçlanma yaparak bu süreyi hizmetlerine ilave edebilmektedirler.

Ancak bu süreyi borçlanmamış kişilerin bu süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınmamaktadır.

Şayet, kişiler 5434 sayılı Kanuna tabi iseler ve bu süreyi borçlanmışlarsa sadece ek göstergeyi etkilemeyen Emekli Keseneğine Esas Aylık intibak derecelerinde uygulanır, aynı durum 5510 sayılı Kanunlar için de geçerli olur, tek fark 5510 sayılı Kanuna tabi olan kişilerin SGK primlerini etkilemeyen bir işlem olur.

5434 kapsamında olan memurlar emeklilik öncesi en az 6 ay öncesinden borçlanma yapmaları gerekir, 5510 kapsamında olanlar için 6 ay kuralı bulunmamaktadır.

Konularla ilgili olarak aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/926795/ayliksiz-izin-sureleri-emeklilige-yansir-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1007053/kadin-memurun-kullandigi-ayliksiz-izin-emekliligini-etkiler-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/913418/kadin-memurlar-dogum-nedeniyle-ayliksiz-izinde-gecen-surelerini-hizmetten-nasil-saydirir.html

https://www.memurlar.net/haber/845802/5510-a-tabi-memurlarda-da-ozeldeki-hizmet-sureleri-icin-intibak-uygulamasi-var-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1089855/kadro-derecesi-ve-veya-kazanilmis-hak-aylik-derecesi-emeklilikte-neden-onemlidir.html

https://www.memurlar.net/haber/1061613/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Aylıksız izin sürelerini borçlanmak isteyenler ne yapmalı?

657 sayılı Kanun Madde 108 E hükmünden yararlanmak suretiyle en fazla 1 yıla kadar kullanılan aylıksız izin süresi de personel mevzuatları gereği verilmiş aylık izin süresi kapsamına girdiğinden gerek 5434 sayılı Kanun kapsamındakiler, gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamındakiler isteklerine bağlı olarak borçlanabileceklerini ve hizmetlerine ilave ettirebileceklerini değerlendirmekteyiz.

Yukarıda yer alan ek madde 72 hükmünde ve Madde 41 hükmünde de açıkça yer aldığı üzere borçlanılacak süreye ait tutarların tamamının kişilerce karşılanması gerektiğini, ayrıca bu işlem için kişilerin Kurumları aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına (Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhıye/ANKARA) yazılı olarak müracaat etmelerinin yeterli olacağını, SGK ndan alınan bilgiye göre hareket etmeleri gerektiğini belirtebiliriz.