Dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu

Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Microsoft'tan küresel yazılım sorununa ilişkin açıklama
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
THY mağdur yolculara ilave haklar tanıdı
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Dünya genelinde büyük arıza: Yazılım işlemleri durdu
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Mama bağışlarıyla ailecek zengin oldular: Mamazadeler
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Otomotivde GSR II regülasyonu, piyasada kaosa neden oldu
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
600 bin hayalet eve ek emlak vergisi geliyor
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Hükümet, emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Bir ayda 100 bin Suriyeli döndü!
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Vergi paketi komisyonda kabul edildi
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Teklif TBMM'ye sunuldu: E-Ticaret Kanunu değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Dünyada sadece 17 öğretmene verilen ödülü aldı
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Bakan Şimşek: Net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Yeni TFF Başkanından ilk açıklama: Kurullar istifalarını sunsun
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuğunu kurtaran kişi, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 17:03, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:04
Yazdır
Dereye düşen çocuğunu kurtaran baba boğuldu

Subaşı mevkisinde piknik yapan bir ailenin çocuğu, Müküs Çayı'na düştü.

Suya giren babası çocuğunu kurtardıktan sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda arama yapan ekipler, babanın cansız bedenine ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber