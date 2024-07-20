Market ve restoranlara fahiş fiyat ve etiket denetimi

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ümraniye'de yapılan denetimler sırasında, hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hem de 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında haksız fiyat, stokçuluk alanlarında denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Menteşe, denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayı içinde yaptığımız denetimlerde 6 bin 498 firma denetledik. Bu firmalarda toplam 85 bin 464 ürünü inceledi arkadaşlarımız. Yaptığımız bu incelemelerde de toplam 9 bin 751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Biz bu ürünlerde tespit ettiğimiz aykırılıklara da idari işlem tesis ettik. Bunların karşılığı yaklaşık olarak 34 milyon 254 bin 454 liraya tekabül ediyor. Bunların dağılımına baktığımızda 19 gün içinde, yani temmuz ayı içinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü personeli olarak 2 bin 132 restoran, kafe denetlemişiz. Bu denetimlerimizle 2 bin 742 uygunsuzluk gördük ve bunlara da idari işlem tesis ettik. Bunun karşılığı yaklaşık 6 milyon 32 bin 400 liraya tekabül ediyor."

19 günlük süreçte 3 bin 12 yerel ve ulusal markette denetim yapıldığını ifade eden Menteşe, 70 bin 693 ürünün incelendiğini dile getirdi.

Menteşe, yapılan incelemelerde alım ile satım arasında ifade edilemeyecek ölçüde bir artış gördükleri ürünlerle ilgili bilgi ve belge talep edildiğini ve bu belgelerin önce Ticaret İl Müdürlüğünde incelendiğini, aşırı artış tespitinde ise İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna yönlendirdiklerini anlattı.

CİMER'e gelen şikayetlerin de değerlendirildiğini söyleyen Menteşe, "Temmuz ayı içinde 361 CİMER şikayeti gelmiş Ticaret İl Müdürlüğümüze. Bunlarla ilgili incelemeler yapmışız. Buradaki 211 aykırılığa da işlem tesis ettik. Haksız fiyat artışı dediğimiz denetimlerimizle ilgili yaklaşık 5 bin 103 ürünle ilgili temmuz ayı içinde bilgi, belge talep ettik. Şu ana kadar gelen evrakları incelediğimizde 97 ürünle ilgili ifade edilemeyecek artış var diye düşündüğümüz ürünleri Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza gönderdik." dedi.

Künye bilgisi olmayan ürün tespiti

Menteşe, künye bilgisinin önemini vurgulayarak, meyve sebzenin kimlik kartı olan künyelerin Hal Kayıt Sistemi'nde kontrol edildiğini belirtti.

Künye bilgisi olmayan ürünlerin tespit edildiğini söyleyen Menteşe, şunları kaydetti:

"Temmuz ayının ilk 19 gününde 227 uygunsuzluk tespit ettik. Bunları hem kendi açımızdan haksız fiyat artışı olarak değerlendiriyoruz hem de ilgili birime yönlendiriyoruz. Bunların da yaklaşık olarak idari işlem karşılığı 13 milyon 983 bin 654 lira civarında. 8 firmayla ilgili stokçuluk şikayeti vardı. Onunla ilgili 2 şüphelendiğimiz konuyu Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki yine aynı kurulumuza yönlendirdik. 101 civarında fırınla ilgili şikayet vardı. Onları denetledik. Onlarla ilgili de 34 fırınla ilgili işlem tesis ettik. Dolayısıyla İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketiciyi koruma anlamında elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam ediyoruz."