Bakan Bayraktar'dan Gabar Dağı'ndaki kazaya ilişkin açıklama

ANKARA (AA) ? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin kapsamlı inceleme başlattıklarını belirtti.



Bayraktar, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.



Söz konusu kazada mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Bayraktar, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattık. En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.